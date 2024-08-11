UFC on ESPN 61: Тыбура проиграл Спиваку, Сантос победила Чендлер и другие бои

В ночь на 11 августа в Лас-Вегасе (Невада) состоялся турнир UFC on ESPN 61, в главном бою которого встретились тяжеловесы и .

Спивак победил сабмишеном в первом раунде, взяв реванш за поражение в 2020 году.

Другие бои вечера:

Дэнни Барлоу (9-0) победил Николая Веретенникова (12-5) раздельным решением судей: 29-28, 27-30, 29-28;

Крис Гутиеррез (21-6-2) победил Канга Ли (8-1) единогласным решением судей: 29-28, 29-28, 29-28;

Яна Сантос (15-8) победила Челси Чендлер (6-3) единогласным решением судей: 30-27, 29-28, 29-28.

Яна Сантос может получить американское гражданство: «Думаю, что все вместе займет лет пять»

Взвешивание перед UFC on ESPN 61: Тыбура тяжелее Спивака, Сантос легче Чендлер