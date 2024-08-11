UFC on ESPN 61: Тыбура проиграл Спиваку, Сантос победила Чендлер и другие бои

Теги UFC MMA Яна Сантос Канг Ли Марчин Тыбура Сергей Спивак Николай Веретенников Бокс/MMA/UFC

В ночь на 11 августа в Лас-Вегасе (Невада) состоялся турнир UFC on ESPN 61, в главном бою которого встретились тяжеловесы Марчин Тыбура и Сергей Спивак.

Спивак победил сабмишеном в первом раунде, взяв реванш за поражение в 2020 году.

Другие бои вечера:

  • Дэнни Барлоу (9-0) победил Николая Веретенникова (12-5) раздельным решением судей: 29-28, 27-30, 29-28;
  • Крис Гутиеррез (21-6-2) победил Канга Ли (8-1) единогласным решением судей: 29-28, 29-28, 29-28;
  • Яна Сантос (15-8) победила Челси Чендлер (6-3) единогласным решением судей: 30-27, 29-28, 29-28.

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Взвешивание перед UFC on ESPN 61: Тыбура тяжелее Спивака, Сантос легче Чендлер

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12 комментариев
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Чендлер наконец-то подерётся, правда, не тот...
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Ответ alexander bakulin
чё за колхозная музяка у спивака. какая-то бабкина или кадышева, ад, треш и израль
это твои понты колхозные, нравится человеку - выходит под песни детства своего
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Возвращение Чендлера
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отличная песня у Спивака
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Красиво выполнил приём, как пиковый Федор.
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Сантос-Чендлер
Ну-ну😏
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Сомнительный выбор соперника для Чендлера. Ну да, так и не дождался Коннора, но зачем драться против Яны, которая проиграла 3 последних боя?
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