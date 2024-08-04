Кроуфорд победил Мадримова и выиграл пояс WBA в первом среднем весе

Теги Теренс Кроуфорд бокс Исраил Мадримов Бокс/MMA/UFC

В ночь на 4 августа в Лос-Анджелесе прошел титульный бой в первом среднем весе за пояс WBA между чемпионом Теренсом Кроуфордом и Исраилом Мадримовым.

Кроуфорд победил Мадридова единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

Ранее Кроуфорд выступал в полусреднем весе. Для него это 41-й бой в профессиональной карьере – 41 победа.

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22 комментария
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Ответ Ibrokhim Fayzirakhmonov
Позорное решение судей
У Вас всегда позорное судейство, если Ваши проигрывают, причём в любом виде спорта. Ну не умеете Вы достойно проигрывать и признавать что соперник был лучше.
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Здесь стать абсолютом конечно по-сложнее будет
Пришлось напрячься
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Тут классическое "на три результата". Близкая победа одной из сторон, либо ничья - все три исхода смотрятся нормально по такому бою. Возможно что ничья наиболее справедливый исход, но её точно не было бы, ибо Мадримов в случае ничьей не обязан был драться с Кроуфордом повторно, а без этого Теренс не забрал бы пояс необходимый ему для красивой афиши боя с Канело. Да и промоутерам нафиг не упало делать Кроуфорду реванш с Мадримовым, будем честны
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Победа на тоненького, Я думал будет раздельное решение
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Ответ 2pac
116-112. Позорище, а не решение... Даже ничью ни один из судей не дал. Мадримов как минимум пять раундов забрал. Ещё и мощно ловил раз 5-7 минимум. Надеюсь Сауль, отправит этого дутыша, который всю жизнь колотит карликов и люто гоняет. При том, что по росту и размаху рук, Терентий не уступит рыжему. Давай рыжий, пора тебе подчистить карму и своё величие подкрепить громкой победой. И показать, уровень оппозиции и кто настоящий абсолют и чемпион в 4 весах.
Бой Бивола и Канело ясно дал понять, если ты приехал к суперзвезде бокса, то надо быть гораздо лучше чтобы выиграть
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Это был очень близкий бой возможно ничья но все таки в последних раундах Кроуфорд был лучше и это сыграло решающую роль
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Ответ Lynx.DP
У Вас всегда позорное судейство, если Ваши проигрывают, причём в любом виде спорта. Ну не умеете Вы достойно проигрывать и признавать что соперник был лучше.
Дааа, это уже как скрипт, видят "проиграл судейским решением" — сразу пишут "засудили". Иногда такое вижу даже в боях, где шло избиение в одну калитку 😅
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Кроуфорт выиграл без сомнения здесь нету слова "но" победа есть победа. Думаю раздельное решение было бы справедливо. Наш Узбекский боец получил огромное уважение и Имя это и уже большая победа как по мне
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Ответ Born is the King
Кто плюсует этот националистический коммент?
А что в нем националистического? Или любое мнение не схожее с Вашим это сразу переход на нации?
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Ответ 2pac
116-112. Позорище, а не решение... Даже ничью ни один из судей не дал. Мадримов как минимум пять раундов забрал. Ещё и мощно ловил раз 5-7 минимум. Надеюсь Сауль, отправит этого дутыша, который всю жизнь колотит карликов и люто гоняет. При том, что по росту и размаху рук, Терентий не уступит рыжему. Давай рыжий, пора тебе подчистить карму и своё величие подкрепить громкой победой. И показать, уровень оппозиции и кто настоящий абсолют и чемпион в 4 весах.
Смешно, когда человек называет Теренса дутым
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Кроуфорд ещё дерётся?? Етить-колотить! Ему скока лет то уже!
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за счёт последних раундов вытянул. Но Мадримов топ, близкий бой был.
+1
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Ответ Ibrokhim Fayzirakhmonov
Позорное решение судей
Стангрит не хаил судей
+3
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Ответ Lynx.DP
У Вас всегда позорное судейство, если Ваши проигрывают, причём в любом виде спорта. Ну не умеете Вы достойно проигрывать и признавать что соперник был лучше.
И где же соперник был лучше?
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Ответ Николай Ульянов
Кроуфорд ещё дерётся?? Етить-колотить! Ему скока лет то уже!
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