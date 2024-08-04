Кроуфорд победил Мадримова и выиграл пояс WBA в первом среднем весе

В ночь на 4 августа в Лос-Анджелесе прошел титульный бой в первом среднем весе за пояс WBA между чемпионом и .

Кроуфорд победил Мадридова единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

Ранее Кроуфорд выступал в полусреднем весе. Для него это 41-й бой в профессиональной карьере – 41 победа.

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