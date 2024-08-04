Вечер бокса в Лос-Анджелесе: Кроуфорд − Мадримов, Круз проиграл Валенсуэле и другие бои

Теги Джаррелл Миллер Энди Руис-младший Теренс Кроуфорд бокс Радивойе Калайджич Джаред Андерсон Исаак Круз Исраил Мадримов Бокс/MMA/UFC

В ночь на 4 августа в Лос-Анджелесе проходит вечер бокса, в главном событии которого состоится поединок за титул WBA в первом среднем весе между Теренсом Кроуфордом и Исраилом Мадримовым.

В соглавном бою Исаак Круз (26-3-1) проиграл раздельным решением Хосе Валенсуэле (14-2) в бою за титул WBA в суперлегком весе.

Другие бои:

  • Джаред Андерсон (17-1) проиграл нокаутом Мартину Баколе (21-1) в пятом раунде;
  • Энди Руис (35-2-1) и Джаррелл Миллер (26-1-2) завершили бой вничью;
  • Дэвид Морелл (11-0) победил Радивойе Калайджича (29-3) единогласным решением судей: 118-110, 117-111 и 117-111.

Бой между Кроуфордом и Мадримовым начнется примерно в 06:30 по мск. Трансляции в России нет.

Кроуфорд легче Мадримова перед боем за титул WBA в первом среднем весе

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10 комментариев
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Ответ Гусейн Магомедрасулов
Когда проснусь , надеюсь тут ссылку на бой увидеть
я на vk video смотрю.. все норм
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Баколе красава уничтожил Андерсона. Но с такой защитой против панчеров если выводов не сделает имеет все шансы прилечь.
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Когда проснусь , надеюсь тут ссылку на бой увидеть
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что Руис, что Миллер больше смотрятся как сумо борцы а не боксеры.. Но думаю сто Руис должен закончить за 3 раунда
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Миллер грязнит а предпреждения Руису делают. Руис проседает по кардио.
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эминем оказывается тоже со спущенными штанами выступает
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Ответ Чеб711
А Валенсуэла красава, вот эта физика! 11 раунд, а он как будто и не начинал еще
Кто выиграл? Или выигрывает?
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Ответ BorisD.
Кто выиграл? Или выигрывает?
Валенсуэла
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