Вечер бокса в Лос-Анджелесе: Кроуфорд − Мадримов, Круз проиграл Валенсуэле и другие бои

В ночь на 4 августа в Лос-Анджелесе проходит вечер бокса, в главном событии которого состоится поединок за титул WBA в первом среднем весе между и .

В соглавном бою Исаак Круз (26-3-1) проиграл раздельным решением Хосе Валенсуэле (14-2) в бою за титул WBA в суперлегком весе.

Другие бои:

Джаред Андерсон (17-1) проиграл нокаутом Мартину Баколе (21-1) в пятом раунде;

(35-2-1) и (26-1-2) завершили бой вничью;

Дэвид Морелл (11-0) победил Радивойе Калайджича (29-3) единогласным решением судей: 118-110, 117-111 и 117-111.

Бой между Кроуфордом и Мадримовым начнется примерно в 06:30 по мск. Трансляции в России нет.

Кроуфорд легче Мадримова перед боем за титул WBA в первом среднем весе