Николай Валуев: «МОК давно превратился во фруктовый ларек, где чем больше ты продашь фруктов, даже если они гнилые, тем лучше»

Теги Николай Валуев МОК открытие Олимпиада-2024 Р-Спорт Бокс/MMA/UFC

Николай Валуев сравнил МОК с ларьком, в котором продаются гнилые фрукты.

26 июля в Париже прошла церемония открытия Олимпийских игр. Отдельные сцены вызвали критику общественности, после чего в оргкомитете Игр принесли извинения.

«На стадии согласования МОК (Международный олимпийский комитет) досконально, до минуты, знал, что будет происходить на церемонии открытия. Но одно дело, если бы МОК к этому относился как-то нетерпимо и был бы независимой субъектной организацией. По идее он может себе это позволить, но в итоге получается, что не может.

Потому что МОК уже давно превратился во фруктовый ларек, где чем больше ты продашь фруктов, даже если они гнилые и просроченные, тем лучше. Вот и все причины происшедшего. МОК очень сильно завязан на большие деньги и управление ими, поэтому на Олимпийских играх, где совершенно точно такого не должно быть, это есть.

Кстати, очень интересный случай произошел на турнире по виндсерфингу, который я отметил. Один из спортсменов, по-моему, из Южной Америки, хотел выступить на серфе с изображением фигуры Христа Спасителя, находящейся на горе в Рио-де-Жанейро. Так ему запретили это сделать, вот так», – сказал депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу Валуев.

Также Валуев поддержал решение российских спортсменов, отказавшихся от участия в Играх.

«Никто из наших лидеров не поехал на Олимпийские игры, и они правильно сделали. Я перед Играми говорил так: если вы собираетесь поехать в Париж, то будьте готовы там выигрывать. А ехать просто ради участия – оставим это на совести тех спортсменов, кто поехал на Олимпиаду.

И они теперь с этим будут жить, с таким общественным восприятием в нашей стране их поездки в Париж и показанных результатов. И пусть ни на кого не обижаются», – отметил Валуев.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

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11 комментариев
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Походу даже за 2 часа до закрытия Игр мы еще не один раз услышим мнения касаемо церемонии открытия
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пуканы продолжают бомбить....значит всё с Олимпиадой нормалёк
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говорит, будто у него сеть фруктовых ларьков
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Ответ nezhelatin
говорит, будто у него сеть фруктовых ларьков
Может по молодости Коля-кувалда и крышевал подобные ларьки.
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«МОК давно превратился…» - какое-то шаблонное начало пошло в массы
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Боже мой! Современный спорт - это только про деньги! Я в шоке, кто бы мог подумать... "никогда такого не было - и вот опять!" (с) ЧВС
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Скучно нашим депутатам и чиновникам без обсуждения Олимпиады :)))
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Европа ведь замерзает - единственное спасение для них - это обеспечить теплую зиму. Поэтому, с учетом Евровидение, тепла от полыхающих пятых точек должно хватить до конца будущей зимы.
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блин....а, он все еще в Думе...я думал его срок кончился, но такого пня из Думы не выкорчевать...
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