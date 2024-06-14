Асланбек Бадаев: «Конор закончился как боец после поединка с Хабибом»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Асланбек Бадаев Бокс/MMA/UFC

Асланбек Бадаев прокомментировал отмену боя Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.

«Видимо, у него какие-то проблемы с дисциплиной, а может действительно получил травму. Но Макгрегор закончился как топовый боец после поединка с Хабибом. Это мое мнение.

Сейчас он просто актив, привлекающий к себе внимание. Как спортивная единица Макгрегор кончился уже давно», – сказал вице-президент ACA Асланбек Бадаев.

Конор закончился – хватит иллюзий

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3 комментария
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Как же они любят себе все приписывать)
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Чушь, Конор забил на карьеру после выполнения всех своих спортивных целей о которых он постоянно говорил: Два пояса, и бой с Флойдом
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в принципе по факту,в том бою в Коноре что то сломалось
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