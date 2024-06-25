Рой Джонс сообщил, что его сын покончил с собой

Сын Роя Джонса покончил жизнь самоубийством.

«К сожалению, мой сын Деандре покончил с собой в субботу. Я так благодарен Богу, что он позволил мне провести последнюю его ночь в жизни с ним и семьей.

Знаю, что многие люди проходят через трудные времена, но ничего не стоит того, чтобы лишать себя жизни.

Бог дал нам ее и только он вправе забрать ее. Пожалуйста, уважайте наше право на частную жизнь, пока мы проходим через эту потерю», − написал в соцсетях бывший чемпион мира по боксу .