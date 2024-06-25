Рой Джонс сообщил, что его сын покончил с собой

Теги Рой Джонс-младший происшествия бокс Бокс/MMA/UFC

Сын Роя Джонса покончил жизнь самоубийством.

«К сожалению, мой сын Деандре покончил с собой в субботу. Я так благодарен Богу, что он позволил мне провести последнюю его ночь в жизни с ним и семьей.

Знаю, что многие люди проходят через трудные времена, но ничего не стоит того, чтобы лишать себя жизни.

Бог дал нам ее и только он вправе забрать ее. Пожалуйста, уважайте наше право на частную жизнь, пока мы проходим через эту потерю», − написал в соцсетях бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс.

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4 комментария
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Мои соболезнования Чемпион
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Ну и ну ,терпения всем близким
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афигеть....это как что .. сил мужику
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Они ему позволили совершить суицид?! Они же вместе были перед этим?!
+1
0
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