Александр Волков: «Хочу получить титульный шанс. Было бы прекрасно подраться с Джонсом»

Александр Волков прокомментировал победу над Сергеем Павловичем.

«Знаете, я уже давно занимаюсь этим. Я хочу получить титульный шанс. Однажды я упустил такую возможность, но теперь я готов. Считаю, что было бы прекрасно подраться с .

Он крупный парень, у него большой размах рук. Хочу встретиться с ним в октагоне – это было бы хорошо для меня, для моего наследия», – сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

Каково выходить на бой UFC против товарища – чувства Волкова перед зарубой с Павловичем

Почему я так рад победе Волкова над Павловичем