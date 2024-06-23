Александр Волков: «Хочу получить титульный шанс. Было бы прекрасно подраться с Джонсом»
Александр Волков прокомментировал победу над Сергеем Павловичем.
«Знаете, я уже давно занимаюсь этим. Я хочу получить титульный шанс. Однажды я упустил такую возможность, но теперь я готов. Считаю, что было бы прекрасно подраться с Джоном Джонсом.
Он крупный парень, у него большой размах рук. Хочу встретиться с ним в октагоне – это было бы хорошо для меня, для моего наследия», – сказал тяжеловес UFC Александр Волков.
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Но, в любом случае, нереально кайфанул от его победы сегодня, желаю ему всего наилучшего и буду дальше болеть