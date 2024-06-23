Александр Волков: «Хочу получить титульный шанс. Было бы прекрасно подраться с Джонсом»

Теги UFC MMA Александр Волков Джон Джонс Бокс/MMA/UFC

Александр Волков прокомментировал победу над Сергеем Павловичем.

«Знаете, я уже давно занимаюсь этим. Я хочу получить титульный шанс. Однажды я упустил такую возможность, но теперь я готов. Считаю, что было бы прекрасно подраться с Джоном Джонсом.

Он крупный парень, у него большой размах рук. Хочу встретиться с ним в октагоне – это было бы хорошо для меня, для моего наследия», – сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

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20 комментариев
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не представляю, как Волков в ближайшие 1,5 года сможет титульник получить. дивизион слишком затормозился из-за пенсионеров наверху
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Саня, хорош!
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Можно и с Джонсом подраться, как показал бой: голова у Сани хорошо работает. А Палычу желаю хорошей дороги в поп мма.
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Ответ inmotion
Очень рад за Саню, болел за него и переживал. И сложно отрицать, что он вырос как боец, несмотря на возраст. Но в дивизионе сложная ситуация и скорее всего, несмотря на серию из 4-х побед и ценный скальп Павловича до титульника придется провести ещё один бой. А наверху остались такие акулы, с которыми , при всём уважении шансов мало. Тем более, что бои с Аспиналлом и Ганом мы уже смотрели и не видно предпосылок, что у Сани появились к ним ключи.
Со всеми есть шансы, это тяжелый вес.
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Ответ ST-L
если Том пройдет Блейдса
Думаю должен побеждать без проблем.
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Ответ Евгений Лаптев
Реванш Волков-Аспинал, думаю самый логичный бой сейчас.
если Том пройдет Блейдса
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А недавно Джонс боялся выходить с Павловичем. Теперь с Волковым бояться будет, по мнению местных экспертов))
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Ответ JuVero
А недавно Джонс боялся выходить с Павловичем. Теперь с Волковым бояться будет, по мнению местных экспертов))
точняк, сейчас будут настрачивать что Джонс с Аспиналом прячутся от Волкова, вчера еще драли глотки что Кости бегает от Павловича будущего межгалактического GOAT
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Ответ Тёма Давыдов
Комментарий удален пользователем
У Павловича есть инстинкт убийцы, но и? План на бой выиграл инстинкт
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Красава Саня я не сомневался в его победе, было бы 5 раундов Саня бы финишировал Сергея.
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С Джонсом против его борьбы шансы околонулевые. У Волка даже колотушки как таковой нет
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Волкова отправят в Париж к Гану на реванш в сентябре.
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Ответ Тёма Давыдов
Комментарий удален пользователем
Саня тягучий боец, может вполне размотать соперника
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Саня, отличный бой! Но вполне допускаю, что ему быстрее подкинут Гана или Аспинала
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Ответ artem klishin
не представляю, как Волков в ближайшие 1,5 года сможет титульник получить. дивизион слишком затормозился из-за пенсионеров наверху
Александр вполне может стать следующим претендентом на временный титул, после Блейдса
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Раскрутить историю США Россия, особенно перед выборами точно можно, но вряд ли, конечно.
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Реванш Волков-Аспинал, думаю самый логичный бой сейчас.
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Ответ Валерий Золотарев
Со всеми есть шансы, это тяжелый вес.
Есть, конечно. Но такое ощущение, что для чемпионства таких шансов потребуется два подряд.
Но, в любом случае, нереально кайфанул от его победы сегодня, желаю ему всего наилучшего и буду дальше болеть
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Комментарий удален пользователем
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