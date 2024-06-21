Судья Махмутова – о самой серьезной травме, которую видела за карьеру: «Помню, как Исмагулов срезал палец об сетку. Потом его пришивали обратно»

Мария Махмутова рассказала о самой серьезной травме, которую видела за карьеру.

– ММА в целом меня изменили. Без них, наверное, я была бы мягче. Профдеформация. Но я до сих пор реагирую на травмы – больше с точки зрения последствий для человека.

– Какую самую жесткую травму видели за карьеру?

– Мне повезло в этом плане – жути не было. Но случались сильные сечки, разбитые головы, нокауты. Единственное, что я бы выделила: в 2014 году на суперкубке в Хабаровске Дамир Исмагулов срезал палец на ноге об сетку, потом его пришивали обратно. Палец попал между ячеек. Так как сетка была слишком жесткая, его срезало. Жутко, – сказала судья .

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