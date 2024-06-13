Уланбеков − о бое Махачева и Порье: «Один из самых тяжелых боев для Ислама»

Теги UFC MMA Дастин Порье Ислам Махачев Тагир Уланбеков Бокс/MMA/UFC

Тагир Уланбеков назвал бой с Дастином Порье одним из сложнейших для Ислама Махачева.

Напомним, что Ислам Махачев победил Дастина Порье удушающим приемом в пятом раунде и защитил титул UFC в легком весе.

«Это был один из самых сложных боев. Но такие поединки нужны, чтобы показать чемпионский дух. Если тяжелые бои, он может подраться. Переживали. Когда в пятом раунде Махачев взял захват, Мурад Рамазанов, боец PFL, начал праздновать. Он понял, что Ислам не отпустит Порье», – сказал боец наилегчайшего веса UFC Тагир Уланбеков.

Вселенная удушающих и болевых приемов Махачева – так разнообразно не побеждал даже Хабиб

Надрыв крестов, сломанные нос и ребро – что такое пережить бой с Махачевым

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Красава Ислам красава.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий