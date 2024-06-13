Уланбеков − о бое Махачева и Порье: «Один из самых тяжелых боев для Ислама»
Тагир Уланбеков назвал бой с Дастином Порье одним из сложнейших для Ислама Махачева.
Напомним, что Ислам Махачев победил Дастина Порье удушающим приемом в пятом раунде и защитил титул UFC в легком весе.
«Это был один из самых сложных боев. Но такие поединки нужны, чтобы показать чемпионский дух. Если тяжелые бои, он может подраться. Переживали. Когда в пятом раунде Махачев взял захват, Мурад Рамазанов, боец PFL, начал праздновать. Он понял, что Ислам не отпустит Порье», – сказал боец наилегчайшего веса UFC Тагир Уланбеков.
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