Лебедев поздравил россиян с праздником: «Желаю нашему спорту преодолеть все трудности. Убежден, что время все рассудит, а виновники все поймут»

Денис Лебедев сделал заявление в связи с празднованием Дня России.

«Хочу сегодня пожелать нашему спорту преодолеть все трудности, несмотря на происходящее в международном пространстве. Убежден, что время все рассудит, а виновники все поймут. Я уверен, что наша страна светлая, и люди примкнут к нам, а не к Западу», – заявил экс-чемпион мира по боксу Денис Лебедев.

Напомним, государственный праздник День России ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня.

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