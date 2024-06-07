Взвешивание перед UFC on ESPN 57: Имавов и Каннонир показали одинаковые цифры, Рейес – Джейкоби

В Луисвилле, штат Кентукки, проходит церемония взвешивания перед UFC on ESPN 57. В главном событии турнира состоится поединок в среднем весе между и .

Результаты взвешивания:

Нассурдин Имавов (83,9 кг) – Джаред Каннонир (83,9 кг);

Доминик Рейес () – Дастин Джейкоби ();

Рауль Росас-младший (61,7 кг) – Рикки Турсиос (61,7 кг);

Брунно Феррейра (84,4 кг) – Дастин Штольцфус (83,7 кг);

Джулиан Маркес (84,1 кг) – Зак Риз (83,9 кг);

Мигель Баеза () – Пунахэле Сориано ().

Бой Имавова и Каннонира возглавит турнир UFC в Луисвилле