Взвешивание перед UFC on ESPN 57: Имавов и Каннонир показали одинаковые цифры, Рейес – Джейкоби

Теги UFC MMA Доминик Рейес Джаред Каннонир Рауль Росас-младший Нассурдин Имавов Бокс/MMA/UFC

В Луисвилле, штат Кентукки, проходит церемония взвешивания перед UFC on ESPN 57. В главном событии турнира состоится поединок в среднем весе между Нассурдином Имавовым и Джаредом Каннониром.

Результаты взвешивания:

  • Нассурдин Имавов (83,9 кг) – Джаред Каннонир (83,9 кг);
  • Доминик Рейес () – Дастин Джейкоби ();
  • Рауль Росас-младший (61,7 кг) – Рикки Турсиос (61,7 кг);
  • Брунно Феррейра (84,4 кг) – Дастин Штольцфус (83,7 кг);
  • Джулиан Маркес (84,1 кг) – Зак Риз (83,9 кг);
  • Мигель Баеза () – Пунахэле Сориано ().

Бой Имавова и Каннонира возглавит турнир UFC в Луисвилле

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