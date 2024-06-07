Взвешивание перед UFC on ESPN 57: Имавов и Каннонир показали одинаковые цифры, Рейес – Джейкоби
В Луисвилле, штат Кентукки, проходит церемония взвешивания перед UFC on ESPN 57. В главном событии турнира состоится поединок в среднем весе между Нассурдином Имавовым и Джаредом Каннониром.
Результаты взвешивания:
- Нассурдин Имавов (83,9 кг) – Джаред Каннонир (83,9 кг);
- Доминик Рейес () – Дастин Джейкоби ();
- Рауль Росас-младший (61,7 кг) – Рикки Турсиос (61,7 кг);
- Брунно Феррейра (84,4 кг) – Дастин Штольцфус (83,7 кг);
- Джулиан Маркес (84,1 кг) – Зак Риз (83,9 кг);
- Мигель Баеза () – Пунахэле Сориано ().