Дудакова подерется с Хьюз на турнире UFC в Абу-Даби (Марсель Дорфф)

Теги женские бои UFC MMA Виктория Дудакова Бокс/MMA/UFC

Виктория Дудакова проведет бой против Сэм Хьюз.

Об этом сообщил журналист Марсель Дорфф. Поединок состоится 3 августа на турнире UFC в Абу-Даби.

Дудакова (8-0) в последний раз выступала в октябре-2023, когда победила Джин Ю Фрей единогласным решением судей.

Хьюз (8-6) в феврале проиграла Язмин Хауреги.

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