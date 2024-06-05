Дудакова подерется с Хьюз на турнире UFC в Абу-Даби (Марсель Дорфф)
Виктория Дудакова проведет бой против Сэм Хьюз.
Об этом сообщил журналист Марсель Дорфф. Поединок состоится 3 августа на турнире UFC в Абу-Даби.
Дудакова (8-0) в последний раз выступала в октябре-2023, когда победила Джин Ю Фрей единогласным решением судей.
Хьюз (8-6) в феврале проиграла Язмин Хауреги.
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