Дудакова подерется с Хьюз на турнире UFC в Абу-Даби (Марсель Дорфф)

Виктория Дудакова проведет бой против Сэм Хьюз.

Об этом сообщил журналист Марсель Дорфф. Поединок состоится 3 августа на турнире в Абу-Даби.

(8-0) в последний раз выступала в октябре-2023, когда победила Джин Ю Фрей единогласным решением судей.

Хьюз (8-6) в феврале проиграла Язмин Хауреги.

SHAMAN, лезгинка и кавер на оперу «Князь Игорь» – под какие песни главные бойцы UFC из России выходят в октагон

Дудакова – о Ковингтоне: «Не мой типаж. У нас замес дома начнется – он полицию вызовет»