Тренер Дудаковой: «Вика поела макароны с фаршем, а потом ее начало тошнить. Сейчас у нее просто нет сил. Поставили капельницу, будет обследование»

Теги UFC MMA Виктория Дудакова Бокс/MMA/UFC

Тренер Виктории Дудаковой объяснил, почему она снялась с поединка против Гатто.

«Вчера было все хорошо, битва взглядов... Она поела макароны с фаршем, которые дает UFC, а с ночи ее начало чуть тошнить. Сегодня она только банан и финик съела. Пыталась кушать, но не могла. Ее тошнит, даже от вида еды.

Я пытался ее как-то разбудить. В прошлый раз она дралась со стафилококком, и тогда, в Абу-Даби, я смог это сделать. А сейчас у нее просто нет сил. Ей поставили капельницу, ее будет обследовать UFC. Посмотрим, что и как. Пока сами ничего не понимаем», – заявил Гасанали Гасаналиев.

Напомним, Виктория Дудакова снялась с боя против Мелиссы Гатто. Поединок должен был состояться в карде UFC on ESPN 54.

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19 комментариев
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Ответ Sergeant Squirting
Хотела выйти с флагом и под гимн России, но тут отведала макарошек с фаршем от Байдена и все пошло по унитазу.
Вот же Бидон старый, все пакостит россиянам, уверен он лично травил макароны, больше некому.
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Когда тошнит прям, то там и банан с фиником не полезут. Весогоночка во всем виновата.
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Ладно, если серьезно, жрать макароны с каким-то фаршем, перед боем...Вот серьезно??? И эти люди дерутся в UFC...В шоке просто.
Что значит "дает UFC?" Еда своя должна быть, под особенности организма и вкусовые привычки. Впервые слышу чтобы организация кому-то пайки выдавала. Возможно UFC и организовывает какой-то типа кейттеринг, но я думаю это больше для членов команд, тех-крю и и т.д...Бойцы это есть не должны.
Ну и Маруся конечно)
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Ответ rude.
Ладно, если серьезно, жрать макароны с каким-то фаршем, перед боем...Вот серьезно??? И эти люди дерутся в UFC...В шоке просто. Что значит "дает UFC?" Еда своя должна быть, под особенности организма и вкусовые привычки. Впервые слышу чтобы организация кому-то пайки выдавала. Возможно UFC и организовывает какой-то типа кейттеринг, но я думаю это больше для членов команд, тех-крю и и т.д...Бойцы это есть не должны. Ну и Маруся конечно)
не надо сравнивать доходы большинства бойцов с топами вроде Конора, Джонса и тд. Большинство сидит на скромных гонорарах, надеясь когда-нибудь прорваться к звездам. И рядовые бойцы никаких личных поваров себе не могут позволить. и с чего бы это вдруг не есть пишу. которую предоставляет лига
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Ответ SGambler
Вот же Бидон старый, все пакостит россиянам, уверен он лично травил макароны, больше некому.
Да я думаю тут подключили спецагента Обаму, с его то опытом гадить в подьездах россиян...
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Ответ Muerte
выше писали не про личных поваров, а про то, что рацион должен быть из понятной пищи, которую организм принимает и хорошо реагирует. условно, если я не ем рыбу - не стану её есть, даже если предложит UFC. Да, в США всё дорого, но питание себе бойцы вполне могут покупать. Речь о том, что не профессионально есть всё подряд в ближайшей столовой, что идёт со скидкой типа "комплексный обед" за 150 рублей
давно у людей макароны с фаршем стали "непонятной пищей"?
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Комментарий удален пользователем
Фарш из свинины был наверное.
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По стопам тирамису
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Макароны по флотски, вообще норм тема
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Панкреатит(воспаление поджелудочной) - одна из самых жестких тем, высокая смертность от этого. В этот раз пронесло. Леха Гордовский от рыбных консервов чуть не умер, откачали. https://www.youtube.com/watch?v=z7KKROvgYdE - его канал, кому интересно.
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Ответ LNk O
По стопам тирамису
Думаете тоже станет доминирующей чемпионкой с 0 в графе поражений и миллионершей?
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Ответ ST-L
не надо сравнивать доходы большинства бойцов с топами вроде Конора, Джонса и тд. Большинство сидит на скромных гонорарах, надеясь когда-нибудь прорваться к звездам. И рядовые бойцы никаких личных поваров себе не могут позволить. и с чего бы это вдруг не есть пишу. которую предоставляет лига
выше писали не про личных поваров, а про то, что рацион должен быть из понятной пищи, которую организм принимает и хорошо реагирует.
условно, если я не ем рыбу - не стану её есть, даже если предложит UFC. Да, в США всё дорого, но питание себе бойцы вполне могут покупать.
Речь о том, что не профессионально есть всё подряд в ближайшей столовой, что идёт со скидкой типа "комплексный обед" за 150 рублей
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Ответ ST-L
давно у людей макароны с фаршем стали "непонятной пищей"?
Это макароны по-флотски.
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