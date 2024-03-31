Тренер Дудаковой: «Вика поела макароны с фаршем, а потом ее начало тошнить. Сейчас у нее просто нет сил. Поставили капельницу, будет обследование»
Тренер Виктории Дудаковой объяснил, почему она снялась с поединка против Гатто.
«Вчера было все хорошо, битва взглядов... Она поела макароны с фаршем, которые дает UFC, а с ночи ее начало чуть тошнить. Сегодня она только банан и финик съела. Пыталась кушать, но не могла. Ее тошнит, даже от вида еды.
Я пытался ее как-то разбудить. В прошлый раз она дралась со стафилококком, и тогда, в Абу-Даби, я смог это сделать. А сейчас у нее просто нет сил. Ей поставили капельницу, ее будет обследовать UFC. Посмотрим, что и как. Пока сами ничего не понимаем», – заявил Гасанали Гасаналиев.
Напомним, Виктория Дудакова снялась с боя против Мелиссы Гатто. Поединок должен был состояться в карде UFC on ESPN 54.
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Что значит "дает UFC?" Еда своя должна быть, под особенности организма и вкусовые привычки. Впервые слышу чтобы организация кому-то пайки выдавала. Возможно UFC и организовывает какой-то типа кейттеринг, но я думаю это больше для членов команд, тех-крю и и т.д...Бойцы это есть не должны.
Ну и Маруся конечно)
условно, если я не ем рыбу - не стану её есть, даже если предложит UFC. Да, в США всё дорого, но питание себе бойцы вполне могут покупать.
Речь о том, что не профессионально есть всё подряд в ближайшей столовой, что идёт со скидкой типа "комплексный обед" за 150 рублей