Тренер Дудаковой: «Вика поела макароны с фаршем, а потом ее начало тошнить. Сейчас у нее просто нет сил. Поставили капельницу, будет обследование»

Тренер Виктории Дудаковой объяснил, почему она снялась с поединка против Гатто.

«Вчера было все хорошо, битва взглядов... Она поела макароны с фаршем, которые дает UFC, а с ночи ее начало чуть тошнить. Сегодня она только банан и финик съела. Пыталась кушать, но не могла. Ее тошнит, даже от вида еды.

Я пытался ее как-то разбудить. В прошлый раз она дралась со стафилококком, и тогда, в Абу-Даби, я смог это сделать. А сейчас у нее просто нет сил. Ей поставили капельницу, ее будет обследовать UFC. Посмотрим, что и как. Пока сами ничего не понимаем», – заявил Гасанали Гасаналиев.

Напомним, Виктория Дудакова снялась с боя против Мелиссы Гатто. Поединок должен был состояться в карде UFC on ESPN 54.

UFC on ESPN 54: Бакли нокаутировал Луке, Дудакова не подралась из-за проблем со здоровьем и другие результаты

Бой Дудаковой на UFC on ESPN 54 отменен из-за проблем со здоровьем у Виктории