Усман предложил Порье подняться в полусредний вес: «Подраться с таким парнем было бы фантастикой Наш бой получится веселым»

Камару Усман хотел бы подраться с Дастином Порье в полусреднем весе.

«Я ни в коем случае не настаиваю, но если Дастин хочет подняться в весе... Эй, наш бой будет веселым.

Я не бросаю вызов Порье. Но думаю, что это было бы стоящее зрелище. Если бы мне когда-нибудь пришлось драться с таким парнем, как Дастин, это была бы фантастика», – заявил экс-чемпион UFC Камару Усман.

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