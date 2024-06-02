Махачев досрочно выиграл три титульных боя из четырех

В ночь на 2 июня в Ньюарке на UFC 302 прошел титульный бой в легком весе между и Дастином Порье. Махачев победил удушающим приемом в пятом раунде.

Для Махачева это третья досрочная победа в четырех титульных боях. Ранее он задушил Чарльза Оливейру и нокаутировал Алекса Волкановски в реванше.

Первый титульный против Волкановски прошел всю дистанцию и завершился победой Махачева единогласным решением судей.

UFC 302: Махачев против Порье, Стрикленд – Коста

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