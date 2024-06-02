Махачев досрочно выиграл три титульных боя из четырех

Теги UFC MMA Ислам Махачев UFC 302 Махачев - Порье Бокс/MMA/UFC

В ночь на 2 июня в Ньюарке на UFC 302 прошел титульный бой в легком весе между Исламом Махачевым и Дастином Порье. Махачев победил удушающим приемом в пятом раунде.

Для Махачева это третья досрочная победа в четырех титульных боях. Ранее он задушил Чарльза Оливейру и нокаутировал Алекса Волкановски в реванше.

Первый титульный против Волкановски прошел всю дистанцию и завершился победой Махачева единогласным решением судей.

UFC 302: Махачев против Порье, Стрикленд – Коста

«В Дагестане не привыкли к мотоциклистам – мой Harley-Davidson стоит в гараже». Ислам Махачев, которого вы не знали

16 комментариев
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Ислам красавчик, доминация весь бой, не отбывал номер.
Сейчас хейтеры будут писать, что вот, 4 раунда не мог задушить и бла бла бла, а что Ислам был лучше и в стойке, и пропустил лишь один только локоть.
Порье молодец, сто процентов, хорошо защищался, но Ислам тупо лучше
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Махачев красава,и в стойке постоял и финишировал в партере,показал себя во всех аспектах боя.Ну а Порье максимум уважения,жаль только что в своей блестящей карьере ему не удалось стать чемпионом
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Какой же трудный получился бой у Ислама,самбо все решил
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+4
Ответ Azamat Abdukadyroff
Какой же трудный получился бой у Ислама,самбо все решил
первый бой с Волком был трудный, здесь так не скажешь, в одну калитку, просто все ждут от Ислама финиша после первого де тейкдауна
+6
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Ответ Мадина Уйгурова
Ислам не борец, как Хабиб и не джитсер как Оливейра. У него база боевое самбо и дзюдо, это в основном броски. То, что он научился душить и выходить на болевые так часто это очень круто
У Махачева больше база дзюдо и отсюда все разные виды приёмов сдач. Если бы у него была борьба Нурмагомедова , то у же после первой попытки Порье не встал бы
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С Арманом будет легче. У него нет такого удара как у Порье
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Заслуженый №1 вне зависимости от весовых категорий!
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Ответ Висита Эльмурзаев
Сколько защит титула у Конора?
Это кто? Который всё проверяет на видосах?)
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Ответ Azamat Abdukadyroff
Какой же трудный получился бой у Ислама,самбо все решил
Ислам был сильнее во всем,от Порье все ждали только один удар, больше от него ничего не ждали для победы
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Ответ Born is the King
У Махачева больше база дзюдо и отсюда все разные виды приёмов сдач. Если бы у него была борьба Нурмагомедова , то у же после первой попытки Порье не встал бы
Я не в коем случае не принижаю великой борьбы Хабиба, просто сейчас на всех ветках только о ней и пишут, говоря что Ислам условный дилетант по сравнению с ним. Только никто не вспоминают, что и Хабиб только на экваторе боя задушил Порье, а не в первом же тейкдауне, а так же спину ему отдал один раз.
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Сколько защит титула у Конора?
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Пюреху уже только ленивый не душил, пора уже заканчивать, и так к титульнику за уши притянули
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Ответ Mr Heisenberg
Ислам красавчик, доминация весь бой, не отбывал номер. Сейчас хейтеры будут писать, что вот, 4 раунда не мог задушить и бла бла бла, а что Ислам был лучше и в стойке, и пропустил лишь один только локоть. Порье молодец, сто процентов, хорошо защищался, но Ислам тупо лучше
Ислам не борец, как Хабиб и не джитсер как Оливейра. У него база боевое самбо и дзюдо, это в основном броски. То, что он научился душить и выходить на болевые так часто это очень круто
+1
-1
0
Ответ Mr Heisenberg
Я не в коем случае не принижаю великой борьбы Хабиба, просто сейчас на всех ветках только о ней и пишут, говоря что Ислам условный дилетант по сравнению с ним. Только никто не вспоминают, что и Хабиб только на экваторе боя задушил Порье, а не в первом же тейкдауне, а так же спину ему отдал один раз.
все знают,что Хабиб как кот с мышонком играл,там Джастину вообще ничего не светило,здесь был шанс хоть и мизерный
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Ответ Культура не космос
все знают,что Хабиб как кот с мышонком играл,там Джастину вообще ничего не светило,здесь был шанс хоть и мизерный
Может мы разные бои смотрели, или просто я невнимательный, надо будет пересмотреть бой. Но я вообще шансов у Порье не видел. Сечка разве что? В таком случае у Порье даже в бою с Хабибом было больше шансов, он его душил.
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Ответ Born is the King
С Арманом будет легче. У него нет такого удара как у Порье
Но у него база борьбы лучше.
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