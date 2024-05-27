Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»

Теги Сборная Чехии по хоккею Сборная Швейцарии по хоккею UFC MMA ЧМ по хоккею Иржи Прохазка Бокс/MMA/UFC

Иржи Прохазка поддержал сборную Чехии в финальном матче ЧМ по хоккею.

«Вперед, Чехия!» – написал в соцсетях экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка.

 

Напомним, сборная Чехии выиграла домашний ЧМ по хоккею 2024, обыграв в финале Швейцарию (2:0). Этот успех стал для команды первым с 2010 года.

«Подготовка началась». Прохазка провел три дня в комнате без света

Перейра заявил, что реванш с Прохазкой в разработке: «Это не 100%, но следующим должен быть Иржи»

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2 комментария
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В футболе за Австрию играл свой Прохазка в 80 годы
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Только в комнате сидел темной,трое суток,в позе лотоса ,без еды и воды.. Успел таки пивка за победу хлебнуть..
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