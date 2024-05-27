Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»

Иржи Прохазка поддержал сборную Чехии в финальном матче ЧМ по хоккею.

«Вперед, Чехия!» – написал в соцсетях экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка.

Напомним, сборная Чехии выиграла домашний ЧМ по хоккею 2024, обыграв в финале Швейцарию (2:0). Этот успех стал для команды первым с 2010 года.

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Перейра заявил, что реванш с Прохазкой в разработке: «Это не 100%, но следующим должен быть Иржи»