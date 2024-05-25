Боб Арум: «Думаю, что реванш Фьюри – Усик пройдет в ноябре или декабре»

Промоутер Тайсона Фьюри подтвердил планы на реванш с Александром Усиком.

«Тайсон с нетерпением ждет реванша. Думаю, что его назначат на ноябрь или декабрь, потому что в октябре это просто невозможно. Ребята тренировались целый год, а сейчас в этом нет смысла.

Идеально, если бой пройдет в конце ноября или до середины декабря», – заявил промоутер Боб Арум.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоялся в ночь на 19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Украинец победил раздельным решением судей.

Реванш Усика и Фьюри состоится? А Усика правда лишат одного из поясов?

Усик получит 60% от общего гонорара за реванш с Фьюри (Boxing Kingdom)