Боб Арум: «Думаю, что реванш Фьюри – Усик пройдет в ноябре или декабре»

Теги Боб Арум Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Промоутер Тайсона Фьюри подтвердил планы на реванш с Александром Усиком.

«Тайсон с нетерпением ждет реванша. Думаю, что его назначат на ноябрь или декабрь, потому что в октябре это просто невозможно. Ребята тренировались целый год, а сейчас в этом нет смысла.

Идеально, если бой пройдет в конце ноября или до середины декабря», – заявил промоутер Боб Арум.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоялся в ночь на 19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Украинец победил раздельным решением судей.

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