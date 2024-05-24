Махачев сохранит золотые перчатки, в которых подерется с Порье: «Поставлю в рамку. Вместе с поясом»

Ислам Махачев сохранит золотые перчатки, в которых подерется с Дастином Порье.

– Ты первый боец в истории, который выйдет в золотых перчатках. Ты уже опробовал их, тренировался в них. В чем их главное преимущество в сравнении с предыдущей моделью?

– Особо не увидел разницу. Почувствовал, что они пожестче. Не дают тебе раскрыть руку полностью, чтобы пальцы вперед не смотрели. А так, то же самое. Но я их поставлю в рамку. С поясом. Как первые золотые перчатки в UFC. Думаю, это многое значит.

– Себе оставишь?

– Думаю, да. До сих пор ни разу не оставлял. После боя сразу забирают – пацаны или кто просит. Но эти я думаю себе оставить, – сказал чемпион UFC в легком весе .

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