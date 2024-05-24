Фьюри завершит карьеру в течение пяти лет: «Я многое отдал этому спорту»
Тайсон Фьюри заявил, что завершит карьеру в течение пяти лет.
«Не могу представить, что спустя пять лет все еще буду боксировать. Не говоря уже о 20 годах. Я многое отдал этому спорту. Детство, подростковые годы – я посвятил боксу всю свою жизнь. Я должен сфокусироваться на себе.
Мне нужно время, чтобы насладиться всеми достижениями и деньгами, которые я заработал. Жизнь коротка», – сказал бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.
Реванш Усика и Фьюри состоится? А Усика правда лишат одного из поясов?
«Усик – самый опасный человек планеты». А вы ожидали, что Фьюри проиграет?