Фьюри завершит карьеру в течение пяти лет: «Я многое отдал этому спорту»

Тайсон Фьюри заявил, что завершит карьеру в течение пяти лет.

«Не могу представить, что спустя пять лет все еще буду боксировать. Не говоря уже о 20 годах. Я многое отдал этому спорту. Детство, подростковые годы – я посвятил боксу всю свою жизнь. Я должен сфокусироваться на себе.

Мне нужно время, чтобы насладиться всеми достижениями и деньгами, которые я заработал. Жизнь коротка», – сказал бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

Реванш Усика и Фьюри состоится? А Усика правда лишат одного из поясов?

«Усик – самый опасный человек планеты». А вы ожидали, что Фьюри проиграет?