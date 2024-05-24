Фьюри завершит карьеру в течение пяти лет: «Я многое отдал этому спорту»

Теги Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри заявил, что завершит карьеру в течение пяти лет.

«Не могу представить, что спустя пять лет все еще буду боксировать. Не говоря уже о 20 годах. Я многое отдал этому спорту. Детство, подростковые годы – я посвятил боксу всю свою жизнь. Я должен сфокусироваться на себе.

Мне нужно время, чтобы насладиться всеми достижениями и деньгами, которые я заработал. Жизнь коротка», – сказал бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

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