АСА 176: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

31 мая в Уфе пройдет турнир ACA 176. В главном событии состоится поединок в легком весе между Али Абдулхаликовым и Дави Рамосом.

Где и во сколько смотреть ACA 176?

Трансляция турнира пройдет на телеканалах медиахолдинга «Матч». Начало – в 15:55 по московскому времени.

Главные бои турнира: