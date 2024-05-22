АСА 176: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги MMA Венер Галиев Алексей Махно ACA Бокс/MMA/UFC

31 мая в Уфе пройдет турнир ACA 176. В главном событии состоится поединок в легком весе между Али Абдулхаликовым и Дави Рамосом.

Где и во сколько смотреть ACA 176?

Трансляция турнира пройдет на телеканалах медиахолдинга «Матч». Начало – в 15:55 по московскому времени.

Главные бои турнира:

  • Али Абдулхаликов – Дави Рамос;
  • Венер Галиев – Аурел Пиртеа;
  • Алексей Махно – Кристиан Бринзан;
  • Ахмед Мусакаев – Джосиел Силва;
  • Николай Алексахин – Эдил Эсенгулов.

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