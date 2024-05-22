АСА 176: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
31 мая в Уфе пройдет турнир ACA 176. В главном событии состоится поединок в легком весе между Али Абдулхаликовым и Дави Рамосом.
Где и во сколько смотреть ACA 176?
Трансляция турнира пройдет на телеканалах медиахолдинга «Матч». Начало – в 15:55 по московскому времени.
Главные бои турнира:
- Али Абдулхаликов – Дави Рамос;
- Венер Галиев – Аурел Пиртеа;
- Алексей Махно – Кристиан Бринзан;
- Ахмед Мусакаев – Джосиел Силва;
- Николай Алексахин – Эдил Эсенгулов.