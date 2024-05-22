Экс-чемпион UFC Вудли планирует возобновить карьеру

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Тайрон Вудли Бокс/MMA/UFC

Тайрон Вудли сообщил, что намерен возобновить карьеру.

«Я планирую снова подраться по правилам ММА. Фанаты хотят увидеть это. Честно говоря, заключительный этап моей карьеры был похож на симуляцию. Вся эта история с ареной Apex... Это был настоящий провал.

Те поединки были похожи на выставочные. Считаю, что фанаты заслуживают того, чтобы снова увидеть меня в клетке. Хочу показать им, что по-прежнему остаюсь собой. Хочу завершить карьеру красиво», – сказал экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли.

42-летний Вудли покинул UFC в 2021 году. После этого он дважды выходил на ринг с блогером Джейком Полом, уступив оба раза.

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3 комментария
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Когда нееееет денег ……. Папарампарам ……
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Ужасно, когда легенды не способны в жизни ни на что, кроме спорта. И потому вынуждены возвращаться.
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