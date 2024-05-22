Экс-чемпион UFC Вудли планирует возобновить карьеру

Тайрон Вудли сообщил, что намерен возобновить карьеру.

«Я планирую снова подраться по правилам ММА. Фанаты хотят увидеть это. Честно говоря, заключительный этап моей карьеры был похож на симуляцию. Вся эта история с ареной Apex... Это был настоящий провал.

Те поединки были похожи на выставочные. Считаю, что фанаты заслуживают того, чтобы снова увидеть меня в клетке. Хочу показать им, что по-прежнему остаюсь собой. Хочу завершить карьеру красиво», – сказал экс-чемпион UFC в полусреднем весе .

42-летний Вудли покинул UFC в 2021 году. После этого он дважды выходил на ринг с блогером , уступив оба раза.

Тайрон Вудли и Люк Рокхолд возглавят команды бойцов в реалити-шоу Hardcore FC