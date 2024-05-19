Статистика боя Усик − Фьюри: Александр чаще бил силовые удары, но Тайсон превзошел в джебах

Александр Усик превзошел Тайсона в итоговой статистике их боя в Эр-Рияде.

В ночь на 19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) победил Тайсона Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Усик превзошел соперника в числе нанесенных ударов, а также в проценте точности: 157 точных ударов из 496 попыток у Фьюри против 170 из 407 − у Усика.

Фьюри чаще наносил джебы (62 из 286 против 48 из 147), но Усик выполнил больше силовых ударов (122 из 260 против 95 из 210).

Нокдаун Фьюри – 30 секунд ада. Беспомощно бегал от Усика и закончил раунд загнанным в угол

«Ты слышишь? Мы это сделали!» – Усик обратился к папе после главной победы. Он клал олимпийскую медаль в его гроб