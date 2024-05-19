Статистика боя Усик − Фьюри: Александр чаще бил силовые удары, но Тайсон превзошел в джебах

Теги тяжелый вес Александр Усик бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Александр Усик превзошел Тайсона в итоговой статистике их боя в Эр-Рияде.

В ночь на 19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Александр Усик победил Тайсона Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Усик превзошел соперника в числе нанесенных ударов, а также в проценте точности: 157 точных ударов из 496 попыток у Фьюри против 170 из 407 − у Усика.

Фьюри чаще наносил джебы (62 из 286 против 48 из 147), но Усик выполнил больше силовых ударов (122 из 260 против 95 из 210).

Нокдаун Фьюри – 30 секунд ада. Беспомощно бегал от Усика и закончил раунд загнанным в угол

«Ты слышишь? Мы это сделали!» – Усик обратился к папе после главной победы. Он клал олимпийскую медаль в его гроб

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4 комментария
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Запоминающийся бой без привычных обнимашек
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Ответ Proper Chels
Как по мне Усик сдал, уже в реванше с Джошуа это было видно. Скорость немного упала, стал больше пропускать, застаиваться, возраст не обманешь. Но этого все равно хватило и на Джошуа, и на Фьюри. Забавно, что и Фьюри, и Джошуа пытались перебоксировать Усика, что по моему мнению практически невозможно, а маленький Усик пытался их срубить😂
Не просто пытался, а обоих почти срубил. В целом, да, возраст никого не щадит. Не хватило чутка выносливости Сане после 9 раунда, видимо, почти все, что было в закромах, вложил тогда. Особенно в 10 раунде, до того, как Фура восстановился
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Как по мне Усик сдал, уже в реванше с Джошуа это было видно. Скорость немного упала, стал больше пропускать, застаиваться, возраст не обманешь.
Но этого все равно хватило и на Джошуа, и на Фьюри.

Забавно, что и Фьюри, и Джошуа пытались перебоксировать Усика, что по моему мнению практически невозможно, а маленький Усик пытался их срубить😂
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Интересно почему Фьюри так мало клинчевал , я думал он первые раунды тупо провисит на Усике, но на удивление Тайсон вообще не использовал свое превосходство в габаритах
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