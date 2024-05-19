Райан Гарсия: «Фьюри нокаутирует Усика в промежутке между 9 и 12 раундами. Ин ша Аллах»

Теги Тайсон Фьюри бокс Райан Гарсия Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Райан Гарсия поставил на досрочную победу Фьюри в бою с Усиком.

«Думаю, что Тайсон закончит бой где-то между 9 и 12 раундами.

Фьюри победит, Ин ша Аллах», – заявил экс-чемпион мира по боксу Райан Гарсия.

Бой Фьюри против Александра Усика начнется в 01:45 по мск.

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5 комментариев
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Имбецил мерзкий.
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Он что, мусульманин?
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Ответ Stan789
Имбецил мерзкий.
Зато у него 5ка по химии)))
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Ответ MustangGT
Он что, мусульманин?
Ага. С крестом на груди. Он скорее фрик;)
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