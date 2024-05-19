Райан Гарсия: «Фьюри нокаутирует Усика в промежутке между 9 и 12 раундами. Ин ша Аллах»
Райан Гарсия поставил на досрочную победу Фьюри в бою с Усиком.
«Думаю, что Тайсон закончит бой где-то между 9 и 12 раундами.
Фьюри победит, Ин ша Аллах», – заявил экс-чемпион мира по боксу Райан Гарсия.
Бой Фьюри против Александра Усика начнется в 01:45 по мск.
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