Райан Гарсия: «Фьюри нокаутирует Усика в промежутке между 9 и 12 раундами. Ин ша Аллах»

Райан Гарсия поставил на досрочную победу Фьюри в бою с Усиком.

«Думаю, что Тайсон закончит бой где-то между 9 и 12 раундами.

Фьюри победит, Ин ша Аллах», – заявил экс-чемпион мира по боксу Райан Гарсия.

Бой Фьюри против Александра Усика начнется в 01:45 по мск.

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