Гарсия встретился с Роналду с Эр-Рияде: «Незабываемый момент»
Райан Гарсия встретился с Криштиану Роналду.
«Незабываемый момент. CR7 + RG8», – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Райан Гарсия.
Криштиану и Гарсия – гости вечера бокса, который возглавит поединок за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
Бой начнется в 01:45 по мск. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне.
Вечер бокса в Эр-Рияде: Фьюри против Усика, Бриедис – Опетая, Ковалев проиграл Сафару. Главный бой – в 01:45
Особенно пост от 18.12.2022.