Гарсия встретился с Роналду с Эр-Рияде: «Незабываемый момент»

Теги Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд бокс Райан Гарсия Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Райан Гарсия встретился с Криштиану Роналду.

«Незабываемый момент. CR7 + RG8», – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Райан Гарсия.

Криштиану и Гарсия – гости вечера бокса, который возглавит поединок за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Бой начнется в 01:45 по мск. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне.

Вечер бокса в Эр-Рияде: Фьюри против Усика, Бриедис – Опетая, Ковалев проиграл Сафару. Главный бой – в 01:45

Тайсон Фьюри правда цыган? Пора серьезно разобраться

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8 комментариев
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Ответ Зеленский
Правильный кумир у парня
Ты его инстаграм посмотри и узнаешь кто кумир у этого мексиканца)
Особенно пост от 18.12.2022.
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Похоже нас ждут новости по каждой знаменитости, которая сфоткается с Роналду, вплоть до Абдурозика
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сколько геля на одном фото
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+1
Элвис Пресли душ Сантуш Авейру и фанат.
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-1
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