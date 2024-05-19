Гарсия встретился с Роналду с Эр-Рияде: «Незабываемый момент»

Райан Гарсия встретился с Криштиану Роналду.

«Незабываемый момент. CR7 + RG8», – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Райан Гарсия.

Криштиану и Гарсия – гости вечера бокса, который возглавит поединок за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Бой начнется в 01:45 по мск. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне.

Вечер бокса в Эр-Рияде: Фьюри против Усика, Бриедис – Опетая, Ковалев проиграл Сафару. Главный бой – в 01:45

Тайсон Фьюри правда цыган? Пора серьезно разобраться