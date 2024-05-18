Пользователи Sports считают, что Фьюри победит Усика

В ночь на 19 мая в Саудовской Аравии пройдет бой за звание абсолютного чемпиона мира между и .

Пользователи Sports считают, что победит Фьюри – за этот вариант проголосовало 46%. 44% голосов досталось Усику. Еще 10% пользователей думают, что поединок закончится вничью.

Всего в голосовании поучаствовало больше 21 тысячи человек. Бой начнется в 01:45 по мск. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне.

20 текстов, чтобы подготовиться к супербою Усика и Фьюри – главному в XXI веке

Каким будет бой Фьюри и Усика?