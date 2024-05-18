Пользователи Sports считают, что Фьюри победит Усика

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Вечер бокса Эр-Рияд Бокс/MMA/UFC

В ночь на 19 мая в Саудовской Аравии пройдет бой за звание абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Пользователи Sports считают, что победит Фьюри – за этот вариант проголосовало 46%. 44% голосов досталось Усику. Еще 10% пользователей думают, что поединок закончится вничью.

Всего в голосовании поучаствовало больше 21 тысячи человек. Бой начнется в 01:45 по мск. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне.

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Каким будет бой Фьюри и Усика?

7 комментариев
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Усик разберёт
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у кого тыква крепче, тот и победит. а вообще, будь у них на плечах головы, они бы подобной херней не занимались 😁
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Народ по братски 🙏 киньте ссылку на просмотр боя
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Ну такое на тоненького 50 на 50 Ничьи точно не будет
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Будете переобуваться через пару часиков))
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Ответ Владимир Владимирович
Народ по братски 🙏 киньте ссылку на просмотр боя
Liveball
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Ответ Lindeman
Liveball
Спасибо бро 🤝
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