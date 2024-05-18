Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик

Теги Стивен Джеррард Аль-Иттифак бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Стивен Джеррард приехал на арену, где пройдет поединок Усик – Фьюри.

Ожидается, что экс-полузащитник «Ливерпуля» будет одним из гостей главного поединка вечера.

 

Напомним, с июля 2023-го Джеррард работает главным тренером саудовского «Аль-Иттифака».

Вечер бокса в Эр-Рияде: Фьюри против Усика, Бриедис – Опетая, Ковалев проиграл Сафару. Главный бой – в 01:45

Странные ритуалы Фьюри: мастурбация семь раз в день, руки в бензине и куннилингус для крепкой челюсти

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10 комментариев
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Главное, чтобы не поскользнулся
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Легенда
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Он вообще стареет?
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На постаревшего Абаскаля похож
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Туда кажется все звезды спорта съехались 🤘
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