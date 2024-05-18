Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик

Стивен Джеррард приехал на арену, где пройдет поединок Усик – Фьюри.

Ожидается, что экс-полузащитник «Ливерпуля» будет одним из гостей главного поединка вечера.

Напомним, с июля 2023-го Джеррард работает главным тренером саудовского «Аль-Иттифака».

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