Петр Ян проведет следующий бой до конца года
Петр Ян проведет следующий поединок до конца года.
Об этом ТАСС сообщили в команде бойца.
«Петр восстанавливается быстрыми темпами. Он проводит тренировки, поддерживает форму. Как и планировалось, до конца года планируется его следующий бой», – сказал собеседник агентства.
Напомним, что Ян получил разрыв передней крестообразной связки в первом раунде поединка против Суна Ядуна, который прошел в ночь на 10 марта в Майами.
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