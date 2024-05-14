Петр Ян проведет следующий бой до конца года

Теги UFC MMA Петр Ян Бокс/MMA/UFC

Петр Ян проведет следующий поединок до конца года.

Об этом ТАСС сообщили в команде бойца.

«Петр восстанавливается быстрыми темпами. Он проводит тренировки, поддерживает форму. Как и планировалось, до конца года планируется его следующий бой», – сказал собеседник агентства.

Напомним, что Ян получил разрыв передней крестообразной связки в первом раунде поединка против Суна Ядуна, который прошел в ночь на 10 марта в Майами.

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