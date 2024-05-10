Взвешивание UFC on ESPN 56: Льюис легче Насименто, Борщев и Хупер показали одинаковые цифры

В ночь на 12 мая в Луисвилле (Кентукки) состоится турнир on ESPN 56, в главном событии которого пройдет поединок в тяжелом весе между и Родриго Насименто.

За сутки до турнира состоялась традиционная процедура взвешивания:

Деррик Льюис (119,75 кг) против Родриго Насименто (120,2 кг);

Хоакин Бакли (77,11 кг) против Нурсултона Рузибоева (77,22 кг);

Алонсо Менифилд (93,21 кг) против Карлоса Ульберга (92,99 кг);

Диего Феррейра (70,31 кг) против Матеуша Ребецки (70,42 кг);

Алекс Касерес (65,77 кг) против Шона Вудсона (65,77 кг);

Уолдо Кортес-Акоста (118,84 кг) против Робелиса Деспейна (119,07 кг);

Вячеслав Борщев (70,31 кг) против Чейза Хупера (70,31 кг).

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