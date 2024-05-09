Ломаченко и Камбосос провели битву взглядов. Она продлилась больше трех минут

Теги Василий Ломаченко бокс Джордж Камбосос-младший Ломаченко – Камбосос Бокс/MMA/UFC

Стердаун Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа продлился больше трех минут.

Поединок за вакантный титул IBF в легком весе состоится 12 мая в Перте (Австралия).

Ломаченко (17-3) не выходил на ринг с мая-2023, когда проиграл Дэвину Хейни в бою за титул абсолютного чемпиона мира.

Камбосос (21-2) в июле-2023 победил Макси Хьюза решением большинства судей.

Василий Ломаченко: «Понимаю, что моя карьера почти закончена. Для легкого веса я уже старик»

Ломаченко – о Камбососе: «Я Хейни не проиграл, а вот Джордж дважды ему уступил»

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Поражаюсь, что за всё это время Василий ни разу не моргнул.
0
0
0
Ну если ему проиграет, то на фиг завершать карьеру
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий