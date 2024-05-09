Ломаченко и Камбосос провели битву взглядов. Она продлилась больше трех минут

Стердаун Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа продлился больше трех минут.

Поединок за вакантный титул IBF в легком весе состоится 12 мая в Перте (Австралия).

Ломаченко (17-3) не выходил на ринг с мая-2023, когда проиграл Дэвину Хейни в бою за титул абсолютного чемпиона мира.

Камбосос (21-2) в июле-2023 победил Макси Хьюза решением большинства судей.

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