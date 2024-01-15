Жанибек Алимханулы: «Чарло, Лара – где вы?»

Теги Эрисланди Лара бокс Джермалл Чарло Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Чемпион IBF и WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы бросил новый вызов соперникам.

«Я с нетерпением жду, когда буду нокаутировать чемпионов. Я уже нокаутировал одного чемпиона, осталось еще два. Чарло и Лара, где вы?», — написал в твиттер боксер из Казахстана.

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