Жанибек Алимханулы: «Чарло, Лара – где вы?»
Чемпион IBF и WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы бросил новый вызов соперникам.
«Я с нетерпением жду, когда буду нокаутировать чемпионов. Я уже нокаутировал одного чемпиона, осталось еще два. Чарло и Лара, где вы?», — написал в твиттер боксер из Казахстана.
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