Иноуэ нокаутировал Нери и защитил титул абсолютного чемпиона мира в первом полулегком весе

Теги Наойя Иноуэ бокс Бокс/MMA/UFC

Наойя Иноуэ защитил титул абсолютного чемпиона мира в первом полулегком весе.

Иноуэ нокаутировал Луиса Нери в шестом раунде поединка, который возглавил вечер бокса в Токио (Япония).

Отметим, что в первом раунде Иноуэ побывал в нокдауне.

Это первая защита Наойи титула бесспорного чемпиона дивизиона, который он выиграл в декабре, победив Марлона Тапалеса.

Всего в активе Иноуэ теперь 26 побед (23 нокаутом).

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2 комментария
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Пора подниматься в весе не терять времени.... Габариты позволяют
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Высочайший класс от Иноуэ и зрелищность зашкаливает, 2-1 по нокдаунам, жесткий нокаут просто жесточайший. Дорофей со своими Хейбати нервно курит в сторонке.
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