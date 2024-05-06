Иноуэ нокаутировал Нери и защитил титул абсолютного чемпиона мира в первом полулегком весе

Наойя Иноуэ защитил титул абсолютного чемпиона мира в первом полулегком весе.

Иноуэ нокаутировал Луиса Нери в шестом раунде поединка, который возглавил вечер бокса в Токио (Япония).

Отметим, что в первом раунде Иноуэ побывал в нокдауне.

Это первая защита Наойи титула бесспорного чемпиона дивизиона, который он выиграл в декабре, победив Марлона Тапалеса.

Всего в активе Иноуэ теперь 26 побед (23 нокаутом).

Наойя Иноуэ – неудачная копия Пакьяо. Что с ним не так?

Лучший боксер мира – маленький японец, у которого 88% побед нокаутом