Иноуэ нокаутировал Нери и защитил титул абсолютного чемпиона мира в первом полулегком весе
Наойя Иноуэ защитил титул абсолютного чемпиона мира в первом полулегком весе.
Иноуэ нокаутировал Луиса Нери в шестом раунде поединка, который возглавил вечер бокса в Токио (Япония).
Отметим, что в первом раунде Иноуэ побывал в нокдауне.
Это первая защита Наойи титула бесспорного чемпиона дивизиона, который он выиграл в декабре, победив Марлона Тапалеса.
Всего в активе Иноуэ теперь 26 побед (23 нокаутом).
Наойя Иноуэ – неудачная копия Пакьяо. Что с ним не так?
Лучший боксер мира – маленький японец, у которого 88% побед нокаутом