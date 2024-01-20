Ассоциация американских журналистов назвала Иноуэ лучшим боксером 2023 года
Наойя Иноуэ признан лучшим боксером 2023 года по версии BWAA.
Ранее Иноуэ стал «Боксером года» по версии журнала The Ring и спортивного телеканала ESPN.
Иноуэ последний бой провел 26 декабря в Токио, нокаутировав в десятом раунде Марлона Тапалеса. На его счету 26 побед (23 нокаутом) и ни одного поражения.
Лучший боксер мира – маленький японец-убийца
Смотрю на бокс нынешний, и как-то грустно становится - мало ярких, побеждающих бойцов, которые на протяжении лет показывают свой уровень и мастерство.
Больше промоутеры известны, тем что ищут варианты поудобнее и пожирнее. И кто бы ни говорил, что это их работа, но бокс как спорт, состязание прежде всего. А сейчас от "больших" имён 1-2 боя в год, с теми кто удобен, и за очень большие деньги.
Мои поздравления Иноуэ.