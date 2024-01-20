Ассоциация американских журналистов назвала Иноуэ лучшим боксером 2023 года

Теги Марлон Тапалес Наойя Иноуэ бокс Бокс/MMA/UFC

Наойя Иноуэ признан лучшим боксером 2023 года по версии BWAA.

Ранее Иноуэ стал «Боксером года» по версии журнала The Ring и спортивного телеканала ESPN.

Иноуэ последний бой провел 26 декабря в Токио, нокаутировав в десятом раунде Марлона Тапалеса. На его счету 26 побед (23 нокаутом) и ни одного поражения.

Лучший боксер мира – маленький японец-убийца

Наойя Иноуэ признан боксером года по версии The Ring

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ LightWithin
По праву, на 100%. Да и конкурентов у него в прошедшем году было немного. Смотрю на бокс нынешний, и как-то грустно становится - мало ярких, побеждающих бойцов, которые на протяжении лет показывают свой уровень и мастерство. Больше промоутеры известны, тем что ищут варианты поудобнее и пожирнее. И кто бы ни говорил, что это их работа, но бокс как спорт, состязание прежде всего. А сейчас от "больших" имён 1-2 боя в год, с теми кто удобен, и за очень большие деньги. Мои поздравления Иноуэ.
Пожалуй соглашусь.когда BWAA а тем более Ring признают боксером года,это и в правду выдающийся атлет.Спроси сейчас у сотни людей даже интересующихся спортом ,кто такой Иноуэ,врятли услышишь что то внятное..А Конора знают даже дети..То что бокс в диком упадке по сравнению с прошлым золотым веком бокса,существует комплекс факторов.(Раздутость организаций,куча ненужных поясов,в том числе и отсутствие плеяды бойцов,промоутеров). ММА за счёт динамики и раскрутки массмедиа и тд,просто "съел" БОКС.
+3
0
+3
По праву, на 100%. Да и конкурентов у него в прошедшем году было немного.
Смотрю на бокс нынешний, и как-то грустно становится - мало ярких, побеждающих бойцов, которые на протяжении лет показывают свой уровень и мастерство.
Больше промоутеры известны, тем что ищут варианты поудобнее и пожирнее. И кто бы ни говорил, что это их работа, но бокс как спорт, состязание прежде всего. А сейчас от "больших" имён 1-2 боя в год, с теми кто удобен, и за очень большие деньги.
Мои поздравления Иноуэ.
+2
0
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий