Ассоциация американских журналистов назвала Иноуэ лучшим боксером 2023 года

Наойя Иноуэ признан лучшим боксером 2023 года по версии BWAA.

Ранее Иноуэ стал «Боксером года» по версии журнала The Ring и спортивного телеканала ESPN.

Иноуэ последний бой провел 26 декабря в Токио, нокаутировав в десятом раунде Марлона Тапалеса. На его счету 26 побед (23 нокаутом) и ни одного поражения.

Лучший боксер мира – маленький японец-убийца

Наойя Иноуэ признан боксером года по версии The Ring