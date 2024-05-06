Официально: Сэндхаген и Умар Нурмагомедов подерутся в главном бою UFC Fight Night 3 августа
Анонсирован следующий бой Умара Нурмагомедова.
Нурмагомедов подерется с Кори Сэндхагеном в главном событии турнира серии UFC Fight Night, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) 3 августа.
Поединок получил пятираундовый формат.
Бойцы могли встретиться еще в августе 2023-го, но бой сорвался из-за травмы Умара.
Нурмагомедов в марте победил единогласным решением Бекзата Алмахана. Умар выиграл все 17 боев в профессиональном MMA.
Сэндхаген в августе победил единогласным решением Роба Фонта. На его счету 17 побед и четыре поражения.
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Пусть будет конкурентный поединок.
Здоровья до боя и без травм.
Видимо нормально денег отстегнули, что всё таки поехал.