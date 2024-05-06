Официально: Сэндхаген и Умар Нурмагомедов подерутся в главном бою UFC Fight Night 3 августа

Теги UFC MMA UFC Fight Night Умар Нурмагомедов Кори Сэндхаген Бокс/MMA/UFC

Анонсирован следующий бой Умара Нурмагомедова.

Нурмагомедов подерется с Кори Сэндхагеном в главном событии турнира серии UFC Fight Night, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) 3 августа.

Поединок получил пятираундовый формат. 

Бойцы могли встретиться еще в августе 2023-го, но бой сорвался из-за травмы Умара.

Нурмагомедов в марте победил единогласным решением Бекзата Алмахана. Умар выиграл все 17 боев в профессиональном MMA.

Сэндхаген в августе победил единогласным решением Роба Фонта. На его счету 17 побед и четыре поражения.

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6 комментариев
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До боя еще 3 месяца скорее всего Умар снимется так как его укусил комар)) а если серьезно то Кори настоящий воин. За таких хочется болеть
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Травмабрат!)
Пусть будет конкурентный поединок.
Здоровья до боя и без травм.
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20 марта: Сэндхаген выдвинул условия для поединка с Умаром: «Мне комфортнее в 25-минутных боях. И я не должен ехать к нему на другой конец света»

Видимо нормально денег отстегнули, что всё таки поехал.
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