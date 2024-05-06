Ломаченко против Камбососа: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
12 мая в Перте (Австралия) пройдет вечер бокса, который возглавит поединок за вакантный титул IBF в легком весе между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом-младшим.
Где и во сколько смотреть?
Турнир не будет транслироваться на территории России. Правами на эксклюзивный показ владеет ESPN. Событие начнется в 14:00 по московскому времени.
Бои турнира:
Эндрю Молони (26-3) – Педро Гуэвара (40-4-1);
Нина Хьюз (6-0) – Чернека Джонсон (15-2);
Джозеф Гудолл (10-2-1) – Файга Опелу (16-4-2);
Имам Хатаев (6-0) – Рикардс Болотникс (20-7-1);
Лукас Браун (31-5) – Геми Ахио (21-1).
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