Ломаченко против Камбососа: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги Василий Ломаченко Денис Гольцов Лукас Браун бокс Джордж Камбосос-младший Имам Хатаев Ломаченко - Камбосос Бокс/MMA/UFC

12 мая в Перте (Австралия) пройдет вечер бокса, который возглавит поединок за вакантный титул IBF в легком весе между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом-младшим.

Где и во сколько смотреть?

Турнир не будет транслироваться на территории России. Правами на эксклюзивный показ владеет ESPN. Событие начнется в 14:00 по московскому времени.

Бои турнира:

Эндрю Молони (26-3) – Педро Гуэвара (40-4-1);

Нина Хьюз (6-0) – Чернека Джонсон (15-2);

Джозеф Гудолл (10-2-1) – Файга Опелу (16-4-2);

Имам Хатаев (6-0) – Рикардс Болотникс (20-7-1);

Лукас Браун (31-5) – Геми Ахио (21-1).

Ломаченко − о завершении карьеры: «Зависит от реакции моего тела на подготовку и бой с Камбососом»

Камбосос ответил Ломаченко: «Есть парень по имени Теофимо Лопес. С ним я использовал свой шанс»

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