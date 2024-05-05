Бенавидес − о победе Канело над Мунгуйей: «Увидел то, что ожидал»

Теги Сауль Альварес бокс Хайме Мунгуйя Давид Бенавидес Бокс/MMA/UFC

Давид Бенавидес заявил, что не удивлен исходом боя между Саулем Альваресом и Хайме Мунгуей.

«Это был хороший бой. Он прошел так, как я и ожидал», − сказал боксер-средневес Давид Бенавидес.

Напомним, что Альварес победил Мунгуйю единогласным решением судей и защитил титул абсолютного чемпиона мира.

Де Ла Хойя − о проигрыше Мунгуйи Альваресу: «Флойд тоже сводил Канело в школу, а потом Сауль стал лицом бокса»

Канело − о следующем бое: «Пока я хочу насладиться временем с семьей»

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