Бенавидес − о победе Канело над Мунгуйей: «Увидел то, что ожидал»

Давид Бенавидес заявил, что не удивлен исходом боя между Саулем Альваресом и Хайме Мунгуей.

«Это был хороший бой. Он прошел так, как я и ожидал», − сказал боксер-средневес .

Напомним, что Альварес победил Мунгуйю единогласным решением судей и защитил титул абсолютного чемпиона мира.

Де Ла Хойя − о проигрыше Мунгуйи Альваресу: «Флойд тоже сводил Канело в школу, а потом Сауль стал лицом бокса»

Канело − о следующем бое: «Пока я хочу насладиться временем с семьей»