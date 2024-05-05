Де Ла Хойя − о проигрыше Мунгуйи Альваресу: «Флойд тоже сводил Канело в школу, а потом Сауль стал лицом бокса»
Оскар Де Ла Хойя считает проигрыш Саулю Альваресу полезным опытом для Хайме Мунгуйи.
«Это как бой Флойда Мейвезера против Канело. Сауля сводили в школу, а потом он стал лицом бокса», − сказал промоутер Хайме Мунгуйи Оскар Де Ла Хойя.
Напомним, что Альварес победил Мунгуйю единогласным решением судей и защитил титул абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе.
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