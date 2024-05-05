Де Ла Хойя − о проигрыше Мунгуйи Альваресу: «Флойд тоже сводил Канело в школу, а потом Сауль стал лицом бокса»

Теги Флойд Мейвезер-младший Оскар Де Ла Хойя Сауль Альварес бокс Хайме Мунгуйя Бокс/MMA/UFC

Оскар Де Ла Хойя считает проигрыш Саулю Альваресу полезным опытом для Хайме Мунгуйи.

«Это как бой Флойда Мейвезера против Канело. Сауля сводили в школу, а потом он стал лицом бокса», − сказал промоутер Хайме Мунгуйи Оскар Де Ла Хойя.

Напомним, что Альварес победил Мунгуйю единогласным решением судей и защитил титул абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе.

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1 комментарий
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Бивол отправил Канело в школу бокса, а толку? всё равно против Бивола шансов у Канело не прибавится
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