Асланбек Бадаев: «Что бы Хабиб ни делал, мальчишка в дагестанском селе будет думать: «Раз он делает, то и мне можно»

Асланбек Бадаев считает, что Хабиб оказывает большое влияние на юное поколение.

«Спортсмены с именем, такие как и другие, должны понимать ответственность, которую они несут перед массами. По сути, они формируют модель поведения и пример для подрастающего поколения.

Что бы Хабиб ни делал, мальчишка в дагестанском или чеченском селе будет думать: «Раз Хабиб делает, то и мне можно». Очень важно таким людям подавать хороший пример. Слава Богу, они его подают», – сказал вице-президент ACA Асланбек Бадаев.

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