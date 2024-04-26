Менеджер Царукяна заявил, что дисквалификация бойца из-за потасовки с фанатом на UFC 300 может составить несколько месяцев
Дисквалификация Армана Царукяна может составить несколько месяцев.
«Да, будет слушание 30 апреля, ожидается, что будет дисквалификация на несколько месяцев, а также денежный штраф в виде процента от гонорара. Посмотрим 30 числа, какой вердикт они вынесут», – сказал менеджер Армана Царукяна Саид Абдрахманов.
30 апреля состоится заседание Атлетической комиссии штата Невада, которая рассмотрит данный инцидент.
Ранее Абдрахманов заявил, что Царукян из-за потасовки лишился части гонорара.
На UFC 300 во время выхода на бой против Чарльза Оливейры Царукян ударил фаната, который из толпы показал ему средний палец.
Позже болельщик извинился, а Царукян обещал ему подарить билеты на турнир UFC 303, где выступит Конор Макгрегор.
Царукян ударил фаната, который перед боем показал ему средний палец. Что происходит?