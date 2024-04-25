RCC 19: все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

11 мая в Екатеринбурге состоится RCC 19. Событие возглавит поединок между и .

Где и во сколько смотреть RCC 19?

Турнир начнется в 15:00 по московскому времени. Официальная трансляция будет доступна на телеканале UDAR.

Главные бои турнира:

Александр Шлеменко (63-15-1) – Куат Хамитов (26-7-2);

Тимур Нагибин (21-8) – Владимир Токов (9-2);

Сергей Мартынов (17-5) – Кямран Аббасов (23-6);

Никита Михайлов (9-3) – Эдсон Лоуренсо (13-4).

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