RCC 19: все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
11 мая в Екатеринбурге состоится RCC 19. Событие возглавит поединок между Александром Шлеменко и Куатом Хамитовым.
Где и во сколько смотреть RCC 19?
Турнир начнется в 15:00 по московскому времени. Официальная трансляция будет доступна на телеканале UDAR.
Главные бои турнира:
- Александр Шлеменко (63-15-1) – Куат Хамитов (26-7-2);
- Тимур Нагибин (21-8) – Владимир Токов (9-2);
- Сергей Мартынов (17-5) – Кямран Аббасов (23-6);
- Никита Михайлов (9-3) – Эдсон Лоуренсо (13-4).
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