RCC 19: все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги Александр Шлеменко RCC Владимир Токов Куат Хамитов Тимур Нагибин RCC 19 Бокс/MMA/UFC

11 мая в Екатеринбурге состоится RCC 19. Событие возглавит поединок между Александром Шлеменко и Куатом Хамитовым.

Где и во сколько смотреть RCC 19?

Турнир начнется в 15:00 по московскому времени. Официальная трансляция будет доступна на телеканале UDAR.

Главные бои турнира:

  • Александр Шлеменко (63-15-1) – Куат Хамитов (26-7-2);
  • Тимур Нагибин (21-8) – Владимир Токов (9-2);
  • Сергей Мартынов (17-5) – Кямран Аббасов (23-6);
  • Никита Михайлов (9-3) – Эдсон Лоуренсо (13-4).

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