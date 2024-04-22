Райан Гарсия пожертвует $20 млн на гуманитарную помощь для сектора Газа

Теги бокс Райан Гарсия Эндрю Тейт Бокс/MMA/UFC

Райан Гарсия сделает крупное пожертвование для сектора Газа.

Журналист Сулейман Ахмед сообщает, что Гарсия пообещал отправить $20 млн на гуманитарную помощь для сектора Газа.

Блогер и экс-звезда кикбоксинга Эндрю Тейт пообещал поддержать американского боксера, выделив такую же сумму.

Напомним, Гарсия победил решением большинства судей Дэвина Хейни (112-112, 114-110, 115-109).

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11 комментариев
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Это , конечно достойно. Главное чтобы деньги пошли действительно пошли на еду и лекарства и другие гуманитарные вещи.
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Сильно!
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Благое намерение, безусловно.

Но кажется, что нет сейчас организации способной эти 20 миллионов кэша превратить в помощь населению, а не помощь верхушке джихадистов.

И не стоит называть Сулеймана Ахмеда журналистом) почитайте его твиттер, он даже источников своих новостей никогда не называет.
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+1
Комментарий удален модератором
Ответ Всеволод Бобров
Комментарий удален модератором
Израиль никогда не исчезнет, чувак.
+3
-3
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Ответ Всеволод Бобров
Террористы в Израиле, которые убивают детей тысячами
Чистят землю от будущих взрывунов.
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