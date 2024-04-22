Райан Гарсия пожертвует $20 млн на гуманитарную помощь для сектора Газа

Райан Гарсия сделает крупное пожертвование для сектора Газа.

Журналист Сулейман Ахмед сообщает, что Гарсия пообещал отправить $20 млн на гуманитарную помощь для сектора Газа.

Блогер и экс-звезда кикбоксинга Эндрю Тейт пообещал поддержать американского боксера, выделив такую же сумму.

Напомним, Гарсия победил решением большинства судей Дэвина Хейни (112-112, 114-110, 115-109).

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