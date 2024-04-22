Райан Гарсия пожертвует $20 млн на гуманитарную помощь для сектора Газа
Райан Гарсия сделает крупное пожертвование для сектора Газа.
Журналист Сулейман Ахмед сообщает, что Гарсия пообещал отправить $20 млн на гуманитарную помощь для сектора Газа.
Блогер и экс-звезда кикбоксинга Эндрю Тейт пообещал поддержать американского боксера, выделив такую же сумму.
Напомним, Гарсия победил решением большинства судей Дэвина Хейни (112-112, 114-110, 115-109).
Безумная жизнь Райана Гарсии: выпил пива, победил и покурил после
Но кажется, что нет сейчас организации способной эти 20 миллионов кэша превратить в помощь населению, а не помощь верхушке джихадистов.
И не стоит называть Сулеймана Ахмеда журналистом) почитайте его твиттер, он даже источников своих новостей никогда не называет.