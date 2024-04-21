Гарсия готов драться с Конором Бенном: «Я вырву твою селезенку и съем ее»

Теги бокс Райан Гарсия Конор Бенн Бокс/MMA/UFC

Райан Гарсия принял вызов Конора Бенна.

«Давай сделаем это в Лондоне на O2 Arena. Я вырву твою селезенку и съем ее», – написал в соцсетях Райан Гарсия.

Ранее Конор Бенн похвалил Гарсию за бой с Хейни и заявил, что готов к бою:

«Отлично выступление Райана. Спасибо Дэвину Хейни за то, что три раза поднялся. Я буду драться с любым из этих парней».

Напомним, Гарсия победил Хейни решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109).

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