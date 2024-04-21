Райан Гарсия: «Я безостановочно всех троллил, а потом побил боксера из рейтинга P4P. Уморительно»

Теги бокс Райан Гарсия Дэвин Хейни Гарсия - Хейни Бокс/MMA/UFC

Райан Гарсия высказался о победе над Дэвином Хейни.

«Понимаю, почему люди злятся на меня. Парень, который безостановочно всех троллил, побил боксера из рейтинга P4P – и теперь кайфует. Просто представьте себе это. Уморительно», – написал в социальных сетях Райан Гарсия.

Поединок состоялся в ночь на 21 апреля в Нью-Йорке. Гарсия победил решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109).

Апсет года от поп-звезды бокса: пил пиво перед боем и трижды уронил непобежденного Хейни

«Теперь начну пить пиво на взвешивании». Вы тоже в шоке от победы Гарсии?

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6 комментариев
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он большой талант, пока молодой все эти выпивки и троллинги прокатывают, в 28-29 лет начнётся неминуемый закат, но наблюдать за ним намного веселее, чем за теми, кто чемпионит по 10-15 лет
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Не поспоришь.
Имеет право.
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