Райан Гарсия: «Я безостановочно всех троллил, а потом побил боксера из рейтинга P4P. Уморительно»

Райан Гарсия высказался о победе над Дэвином Хейни.

«Понимаю, почему люди злятся на меня. Парень, который безостановочно всех троллил, побил боксера из рейтинга P4P – и теперь кайфует. Просто представьте себе это. Уморительно», – написал в социальных сетях .

Поединок состоялся в ночь на 21 апреля в Нью-Йорке. Гарсия победил решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109).

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«Теперь начну пить пиво на взвешивании». Вы тоже в шоке от победы Гарсии?