Официально: Джервонта Дэвис подерется с Фрэнком Мартином 15 июня

Теги Александр Гвоздик бокс Джервонта Дэвис Давид Бенавидес Бокс/MMA/UFC

Официально объявлен следующий бой Джервонты Дэвиса.

Соперником Дэвиса (29-0) станет американский боксер Фрэнк Мартин (18-0).

Поединок состоится 15 июня и станет соглавным событием турнира, который возглавит титульный бой между Александром Гвоздиком и Давидом Бенавидесом. Вечер бокса пройдет на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе (США).

Мартин в июле 2023-го единогласным решением судей победил Артема Арутюняна (12-1).

Дэвис в апреле 2023-го победил техническим нокаутом в седьмом раунде бывшего временного чемпиона в легком весе по версии WBC Райана Гарсию.

В Саудовской Аравии хотят, чтобы Бенавидес дрался с победителем боя Бивол − Бетербиев (журналист Майкл Бенсон)

Гарсия – о поединке с Дэвисом: «Не радовался бы победе на месте Джервонты. Я был похож на соломинку»

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1 комментарий
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Отличный бой. Мартин наверное сильнейший соперник Танка на данный момент.
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