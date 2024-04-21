Официально: Джервонта Дэвис подерется с Фрэнком Мартином 15 июня
Официально объявлен следующий бой Джервонты Дэвиса.
Соперником Дэвиса (29-0) станет американский боксер Фрэнк Мартин (18-0).
Поединок состоится 15 июня и станет соглавным событием турнира, который возглавит титульный бой между Александром Гвоздиком и Давидом Бенавидесом. Вечер бокса пройдет на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе (США).
Мартин в июле 2023-го единогласным решением судей победил Артема Арутюняна (12-1).
Дэвис в апреле 2023-го победил техническим нокаутом в седьмом раунде бывшего временного чемпиона в легком весе по версии WBC Райана Гарсию.
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