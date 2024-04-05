Бивол – о поединке с Бетербиевым: «Я еще не подписал контракт»

Дмитрий Бивол заявил, что еще не подписал контракт на бой с Артуром Бетербиевым.

«Может быть, они [команда ] что-то и подписали уже. Но, так как это не выходит в сеть, нам не сообщают. Нам говорят: «Вы готовьтесь, 1 июня будет все». Потому что Саудовская Аравия – это нестандартный промоутер, они работают совершенно по-своему.

У них есть свои взгляды на этот бизнес профессионального бокса. Есть правила, но они хотят делать по-другому. Просто им так удобно, они так хотят. По факту я не знаю, подписал он контракт или нет.

По факту я сам еще на этот бой не подписал контракт. Но я уже сказал все свои условия, мне их одобрили. Со мной уже договариваться о чем-то не надо. Мне нужно просто прислать бумагу – я ее подпишу.

Все условия со мной оговорены. Я не знаю их условия, но стараюсь не думать о том, будет этот бой или нет. Я просто готовлюсь и верю в то, что этот бой будет. Я готовлюсь на 1 июня», – сказал чемпион мира по боксу .

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