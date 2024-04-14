Джонс – о победе Холлоуэя: «Наслаждайся этими 300 тысячами, Макс»

Джон Джонс призвал UFC дать Максу Холлоуэю бонус за победу над Джастином Гейджи.

«Наслаждайся этими 300 тысячами, Макс», – написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе .

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что денежные бонусы на турнире UFC 300 составят 300 тысяч долларов: обычно бойцы получают дополнительные 50 тысяч.

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