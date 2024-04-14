Джонс – о победе Холлоуэя: «Наслаждайся этими 300 тысячами, Макс»

Теги UFC MMA Джон Джонс Макс Холлоуэй UFC 300 Бокс/MMA/UFC

Джон Джонс призвал UFC дать Максу Холлоуэю бонус за победу над Джастином Гейджи.

«Наслаждайся этими 300 тысячами, Макс», – написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что денежные бонусы на турнире UFC 300 составят 300 тысяч долларов: обычно бойцы получают дополнительные 50 тысяч.

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4 комментария
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Макс не боится сложных боев
На коротком с Хабибом
С Джастином
Его списывали.
Характер воина- 4:0 вел и дал зрителям зрелище (хотя в рубке у Гэтжи шансов больше)
Но показал исторический финиш.
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Во время боя мы наслаждались, теперь наслаждайся Холлоуей
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Ответ Tseren031293
Макс не боится сложных боев На коротком с Хабибом С Джастином Его списывали. Характер воина- 4:0 вел и дал зрителям зрелище (хотя в рубке у Гэтжи шансов больше) Но показал исторический финиш.
6 недель подготовки до боя в лёгком с пюре.
+2
0
+2
Ответ Tseren031293
Макс не боится сложных боев На коротком с Хабибом С Джастином Его списывали. Характер воина- 4:0 вел и дал зрителям зрелище (хотя в рубке у Гэтжи шансов больше) Но показал исторический финиш.
Как он выигранном бою, хотел показать людям шоу и показал давай зарубимся, хотя многие бойцы не рискнули бы. У Макса характер и сердце чемпиона. Топурия - Холлоуэй неплохой бой, и испанец здесь явно не фаворит. Как ударник Макс намного лучше.
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