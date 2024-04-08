Джон Джонс сделал заявление после слухов об аресте: «Я в Техасе. Хочу прокомментировать появившуюся дезинформацию»

Джон Джонс сделал заявление после инцидента с допинг-офицерами.

«Хотел бы прокомментировать дезинформацию, которая недавно появилась.

Я проснулся от ложного сообщения о том, что меня арестовали. Это не так. Фактически я сейчас нахожусь в Техасе со своими дочерьми на турнире по волейболу. Я должен признать, что мне неприятно снова разъяснять эти вещи, но понимаю, что могу стать легкой мишенью, учитывая некоторые из моих прошлых проблем. Важно внести ясность и показать правду.

Недавно меня посетили допинг-офицеры, когда я отмечал день рождения и прилег вздремнуть. Проснувшись, я был застигнут врасплох непрофессионализмом и протоколом одного из тестировщиков, что вызвало разочарование, заставившее меня использовать ненормативную лексику, о которой я теперь сожалею.

Хочу подчеркнуть, что я никому не угрожал, ни на кого не набрасывался, не повышал тон и прочее. К сожалению, ложные новости распространяются без надлежащей проверки фактов. Хочу заверить вас, что буду решительно защищаться от этих необоснованных обвинений. По сути, никакого инцидента просто не было», – написал в соцсетях чемпион UFC Джон Джонс.

«Люди, приходящие ко мне домой, умирают». Новый скандал Джонса – угрожал допинг-офицерам

Джонс подтвердил инцидент с допинг-офицером: «Никаких угроз: он вел себя непрофессионально, а я использовал нецензурную брань»