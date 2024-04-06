Пьяный Джон Джонс напал на допинг-офицера и угрожал его убить (Abq Raw)

Джон Джонс в пьяном виде напал на допинг-офицера.

Об этом сообщает издание Abq Raw. Инцидент произошел в Альбуркерке (Нью-Мексико) в конце марта-2024.

В полицейский департамент города поступила жалоба на чемпиона UFC в тяжелом весе , напавшего на допинг-офицера.

По данным источника, Джонс, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выхватил у сотрудника антидопингового агентства телефон и угрожал ему убийством.

Джонс − чемпион в тяжелом весе. В 2024 году Джон должен подраться со Стипе Миочичем.

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