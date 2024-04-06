Пьяный Джон Джонс напал на допинг-офицера и угрожал его убить (Abq Raw)

Теги происшествия UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Бокс/MMA/UFC

Джон Джонс в пьяном виде напал на допинг-офицера.

Об этом сообщает издание Abq Raw. Инцидент произошел в Альбуркерке (Нью-Мексико) в конце марта-2024.

В полицейский департамент города поступила жалоба на чемпиона UFC в тяжелом весе Джона Джонса, напавшего на допинг-офицера.

По данным источника, Джонс, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выхватил у сотрудника антидопингового агентства телефон и угрожал ему убийством.

Джонс − чемпион UFC в тяжелом весе. В 2024 году Джон должен подраться со Стипе Миочичем.

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17 комментариев
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Объявите уже Аспинала неоспоримым чемпом, а читера с пожарником на пенсию, никому их бой уже не интересен
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Никогда такого не было, и вот опять.
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😁😁😁
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Опять "величайший боец" попался?
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Ответ Перстень Уэстбрука
Джонс с очкошным подходом и дисциплиной Хабиба мог бы по 2 раза в год защищать титул в полутяжах с начала времен)
И тут Хаба виновать)))
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ахахахаха, животное)
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Ответ Мансур Машарипов
На его месте должен был быть я
Напьешься- будешь
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Ответ Moonwa1ker
Опять "величайший боец" попался?
Это ведь читер,без допинга чуть не отлетел от Сартоса))а бой Раесом во все проиграл.
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Ответ Арни Терминатор
Это ведь читер,без допинга чуть не отлетел от Сартоса))а бой Раесом во все проиграл.
Рейеса точно проиграл, не надо минусовать
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старый добрый Джон вернулся)
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Во все тяжкие...
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Ответ Мансур Машарипов
На его месте должен был быть я
На месте Джонса или допинг-офицера?
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