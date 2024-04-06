Исмаилов − о появлении в UFC 5 Евлоева, Мокаева и Умара: «Даже не знаю, за какого хищника поиграть»
Магомед Исмаилов отреагировал на попадание Евлоева, Мокаева и Умара в игру UFC 5.
«Давненько я не играл в приставку, а тут новые хищники появились − Мовсар Евлоев, Мухаммад Мокаев и Умар Нурмагомедов. Даже не знаю, с кого начать», − написал в соцсетях боец ММА Магомед Исмаилов.
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