Емельяненко и Джонс получили высший рейтинг среди тяжеловесов в игре UFC 5

Федор Емельяненко получил высший рейтинг в игре UFC 5.

и получили пятизвездочный рейтинг среди тяжеловесов. , и расположились ниже, получив 4,5 звезды.

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