Емельяненко и Джонс получили высший рейтинг среди тяжеловесов в игре UFC 5

Теги UFC Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Даниэль Кормье Стипе Миочич Том Аспинэлл Бокс/MMA/UFC

Федор Емельяненко получил высший рейтинг в игре UFC 5.

Джон Джонс и Федор Емельяненко получили пятизвездочный рейтинг среди тяжеловесов. Стипе Миочич, Даниэль Кормье и Том Аспинэлл расположились ниже, получив 4,5 звезды.

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4 комментария

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Евгений Шевцов
Джонс больше на кормье похож))
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Vićtor Diaź
Аспинэлл 4,5 звезды? 😳🤦‍♂️
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Агалар
Федор полностью заслужил высший рейтинг.
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PokaNeBatya
где Павлович?
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