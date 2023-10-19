Емельяненко и Джонс получили высший рейтинг среди тяжеловесов в игре UFC 5
Федор Емельяненко получил высший рейтинг в игре UFC 5.
Джон Джонс и Федор Емельяненко получили пятизвездочный рейтинг среди тяжеловесов. Стипе Миочич, Даниэль Кормье и Том Аспинэлл расположились ниже, получив 4,5 звезды.
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