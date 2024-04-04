Прохазка заявил, что бьет себя крапивой: «Однажды мое тело покраснело, не спал до 4 утра. А уже утром я ковал меч»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Иржи Прохазка Бокс/MMA/UFC

Иржи Прохазка заявил, что бьет себя крапивой.

«Пришла весна. Ощущаю в воздухе то, чего не чувствует большинство… Чую запах крапивы.

Обычно каждую осень и весну я валяюсь в крапиве: снимаю с себя одежду и луплю себя.

Полдня все тело жжет, это укрепляет иммунитет. Прошлой осенью я немного перестарался: тело покраснело, не спал до 4 утра.

Но уже на следующее утро я ковал меч. Но всю ночь не спал, потому что тело горело», − сказал полутяжеловес UFC Иржи Прохазка.

Экс-чемпион UFC: Прохазка живет отшельником, следует кодексу самураев и тренируется на деревьях – его сравнивают с Брюсом Ли

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3 комментария
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- А утром прискакал воевода от князя Пржемысла - в дружину вызывают, германцев бить! Взял я меч, подпоясался и пошёл...
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Думаю и в дупель пьяный я бы так не смог. 😊
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Интересный тип Иржи
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